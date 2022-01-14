Порошенку та Медведчуку можуть влаштувати перехресний допит – ГБР

У Державному бюро розслідувань не виключають проведення перехресного допиту депутатів Петра Порошенка та Віктора Медведчука, якщо під час слідства буде така потреба, повідомляє Вести.

Про це сказала на брифінгу радник із комунікацій ГБР Тетяна Сап'ян.

"Наскільки мені відомо, Кримінальний процесуальний кодекс не виключає такої можливості, і, відповідно, якщо буде відповідна база і буде потреба, то слідчі вживуть відповідних дій, відповідний фактаж зберуть і запросять на перехресний допит двох згаданих вище осіб" , - сказала Сап'ян, відповідаючи на питання, чи можливий перехресний допит Порошенка та Медведчука.

У ГБР також сподіваються, що Порошенко самостійно прибуде до суду, "як він раніше обіцяв".

Неявка до суду може загрожувати Порошенку серйознішими судовими санкціями, заявили в ГБР.