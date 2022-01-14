Сильний вітер та невеликі опади: прогноз погоди на вихідні

В Україні﻿ 15 та 16 січня синоптики прогнозують невеликі опади у деяких регіонах. Температура повітря вдень становитиме максимум 2 градуси тепла, повідомляє Сьогодні.

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Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу, 15 січня, утримається сильний вітер. Надалі він слабшатиме, проте 17-18 січня знову посилиться.

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Також на вихідних можливі невеликі опади. 15 січня – скрізь, окрім західних областей. 16 січня – лише у східній частині України.

Температура повітря 15-16 січня трохи знизиться, вночі до -1-5 градусів, вдень до 2 морозу 2 тепла.

У Києві 15 січня очікується сильний вітер, який у неділю, 16 січня, послабне. Невеликі опади будуть місцями лише 15 січня. Температура повітря вночі становитиме -1-4 градуси, а вдень буде близько 1 градуса морозу та ожеледиця на дорогах.

Діденко додала, що найближче суттєве похолодання очікується 17-19 січня.