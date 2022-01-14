У МЗС Польщі відреагували на кібератаки проти України

Поява на заблокованих унаслідок кібератаки сайтах українських державних структур "заяв" польською мовою є черговою спробою погіршити відносини між двома країнами. Про це заявив у Твіттері речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, повідомляє Укрiнформ.

“Оприлюднення “заяв” польською мовою ми сприймаємо як чергову спробу дестабілізації польсько-українських відносин” ,- написав Ясіна, додави хештег #StandwithUkraine ("Разом з Україною").

В іншому дописі речник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що в МЗС із занепокоєнням сприйняли інформацію про кібератаку проти сайтів державних органів України, зокрема МЗС.

“Ми рішуче засуджуємо будь-які дії, результатом яких є поширення дезінформації і перешкоджання діяльності державних інституцій” , - ідеться у дописі.

Як повідомлялося, у ніч із 13 на 14 січня хакери масово атакували українські урядові сайти, зокрема веб-ресурси МОН, МЗС, Мінмолодьспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Мінекології, ДСНС та Держказначейства, а також портал "Дія". Зокрема, хакери розміщували на сайтах дописи антиукраїнської спрямованості українською, російською та польською мовами.