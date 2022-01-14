Зеленський прокоментував підписання декларації з президентом Азербайджану

Декларація, підписана між президентами України та Азербайджану, закріплює готовність підтримки суверенітету, територіальної цілісності та протидії гібридним загрозам, заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми підписали спільну Декларацію між президентами України та Азербайджану. Ми закріплюємо готовність надавати підтримку суверенітету, територіальній цілісності наших держав та народів у міжнародних визнаних кордонах, спільно протидіяти гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир та стабільність у Чорноморському та Каспійському регіонах та за його межами" , - заявив Зеленський під час спільного із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим брифінгу у Києві.

За словами Зеленського, позиції Декларації свідчать про близькість та єдність поглядів України та Азербайджану на виклики та глобальні виміри.

Зеленський зазначив, що візит Алієва до України відбувається напередодні 30-річчя встановлення дипломатичних відносин із Азербайджаном.

Він також додав, що президенти обговорили низку питань безпеки, економіки та торговельної співпраці.