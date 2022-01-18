Скільки годин можна користуватися смартфоном, щоб не нашкодити очам

Сьогодні мало хто уявляє своє життя без смартфона. У ньому, здається, зосереджене все: спілкування з близькими та колегами, важлива інформація та улюблені книги, гроші і робота. Проте така прихильність до гаджета здатна сильно нашкодити здоров'ю очей, повідомляє УНІАН.

Офтальмолог Сергій Хом'яков радить кожній людині, яка має смартфон, встановити на неї спеціальний таймер.

Як встановили окулісти, якщо не робити перерви та відмовлятися регулярно повторювати гімнастику для очей, то гострота зору може дуже швидко впасти.

"Займатися з гаджетом потрібно не більше 20 хвилин. Далі важливо робити тривалу перерву, під час якої буде корисним зробити гімнастику для очей. Вправи можна знайти в інтернеті або попросити написати свого окуліста", - каже лікар.

При цьому медик уточнив, що за добу безпечно для здоров'я користуватися смартфоном не більше 6 годин. І в жодному разі – поспіль. Разом з тим за словами Хом'якова, екрани гаджетів останніх моделей найчастіше за якістю зображення не мають принципових відмінностей від старіших телефонів.