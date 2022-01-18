Як зняти втому з ніг: домашні рецепти ванночок для релаксу

Незручне взуття і велике фізичне навантаження впливають на наші ноги. Мозолі, огрубілості, грибок і неприємний запах вражають ступні, а самі ноги налиті болем і втомою. Зробити ніжки чистими, м'якими і доглянутими допоможуть домашні ванночки. Це корисно не тільки для здоров'я, але і для краси, адже такі розчини роблять ступні гладкими і чистими, готовими до педикюру, повідомляє УНІАН.

Для різних цілей можна використовувати різні засоби. У будь-яку ванночку можна додатково додати ароматну ефірну олію для приємного запаху.

Ванночка для ніг з содою: від грибка, поту тріщин на ступнях

Сода - дешева і доступна в будь-якому господарстві речовина. Содові ванночки знімають втому з ніг, допомагають очистити шкіру перед педикюром, загоюють тріщини і прибирають запах поту.

Для ванночки вам знадобиться тепла вода, комфортної для ніг температури. Приготуйте содовий розчин: 1 ст. л. соди на 2 л води. Потримайте ноги у воді 15 хвилин, очистить пемзою і сполосніть чистою водою. Процедуру можна робити перед сном.

Ванночка для ніг з морською сіллю: від напруги і неприємного запаху

Сольова ванночка не тільки знімає напругу, втому і неприємні запахи, але і покращує кровообіг в ступнях. Для приготування ванночки краще використовувати саме морську сіль, але в крайньому разі можна обійтися звичайною столовою сіллю.

Взявши 2 столові ложки солі на 4 л води. Води повинна бути теплою. Перед процедурою помийте ноги з милом. Опустіть ноги в розчин і тримайте у воді 15 хвилин. Промийте теплою водою. Сольову ванночку можна робити 2 рази в тиждень.

Ванночки для ніг рецепти / фото pexels.com

Ванночка для ніг з перекисом водню: від тріщин і грубої шкіри

Перекис - найкращий засіб від тріщин, огрубілостей і болю в ногах. Такий засіб прекрасно розм'якшує ступні. Чим грубіша шкіра, тим більше перекису вам знадобиться.

Якщо шкіра знаходиться в занедбаному стані - допоможе розпарювання ніг. Розчиніть 4 ст. л. перекису в 2 л води. Опустіть ноги в воду на 5 хвилин. Після процедури обробіть ступні пемзою і змастіть будь-яким зволожуючим кремом.

Також з перекису можна зробити розчин для змазування ніг. З'єднайте теплу воду з перекисом в пропорції 6:1. Змочіть вату в розчині і протріть ступні і пальці ніг.

Ванночка для ніг з ромашкою: від втоми

Засушена ромашка знімає втому і відчуття напруги з ніг, допомагає боротися з пітливістю. Добре робити таку ванночку на ніч після важкого дня.

Рецепт розчину простий: 2 ст. л. ромашки на 2 л теплої води. Залиште суміш на 5 хвилин настоятися. Тримайте ноги у воді 20 хвилин, потім сполосніть і надіньте чисті шкарпетки.

Мильна ванночка для ніг: від мозолів і натоптишів

Така ванночка допоможе прибрати врослі мозолі і натоптиші від незручного взуття. За одну процедуру мозолі не прибрати, тому варто повторювати її 3 рази в тиждень.

Для приготування розчину настругайте непотрібне мило (можна господарське). Візьміть 2 ст. л. мила і 5 ч. л. соди на 2 л води. Занурте ноги у воду на 30 хвилин і розслабтеся. Після процедури протріть ступні м'яким рушником і відразу одягніть шкарпетки.