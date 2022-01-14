НАТО підпише з Україною угоду про посилення кіберспівпраці

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив кібератаку на сайти українських держорганів і заявив, що Альянс найближчим часом підпише з Україною угоду про посилення кіберспівпраці. Його заяву опубліковано на сайті НАТО, повідомляє Новое время.

Столтенберг зазначив, що НАТО вже багато років тісно співпрацює з Україною, допомагаючи їй посилити кіберзахист, кіберфахівці Альянсу обмінюються з українськими колегами даними про шкідливу діяльність хакерів, а експерти союзників НАТО співпрацюють з українською владою на місцях. Він запевнив, що НАТО продовжить «рішучу політичну та практичну підтримку України».

"Найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівпраці, що включає доступ України до платформи НАТО з обміну інформацією про шкідливі програми" , — сказав генсек НАТО.

Раніше глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС мобілізує всі ресурси, щоб допомогти Україні впоратися з кібератакою.

У Німеччині також повідомили, що готові підтримати Україну після атаки хакерів.

У ніч на 14 січня в Україні відбулася масштабна хакерська атака на сайти держструктур: не працювали сайти МЗС України, МВС, ДСНС, низка інших відомств, а також портал Дія. За даними Держспецзв’язку, постраждали близько 70 сайтів держорганів регіонального та загальнонаціонального рівня.

Хакери залишили однаковий текст українською, польською і російською мовами. У повідомленні стверджувалося, що всі особисті дані українців завантажено в спільну мережу, а інформація на комп’ютері знищується та не підлягає відновленню. У СБУ це спростували і запевнили, що витоку персональних даних через кібератаку не сталося.

В кінці грудня газета The New York Times повідомляла, що Росія може готувати кібератаки на українську енергомережу та українські держоргани. Її прогнозували після православного Різдва — наприкінці першого тижня січня.