У Буковелі постояльці влаштували стрілянину в готелі: поліція їх не затримала

Відвідувачі одного з готелів гірськолижного курорту Буковель в Карпатах влаштували безладну стрілянину в п'яному вигляді на вулиці під вікнами номерів, після чого туристи викликали поліцію, але правоохоронці в підсумку не стали затримувати стрільців - просто вилучили пістолет і поїхали, хоча дебошири при них погрожували відпочиваючим розправою, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Інцидент стався в ніч проти 14 січня в готелі Home Hotel, який розташований в центрі Буковеля (с.Поляниця), у 2 хвилинах ходьби від гірськолижного витягу.

Увечері під вікнами номерів було чути два-три десятки пострілів.

"На вулиці два тіла з пістолетом намагаються його перезарядити... здається, що один з двох ось-ось або застрелиться, або застрелить другого... На нормальні зауваження огризалися і погрожували, як то кажуть, "фізичною розправою"" , - написав головний редактор видання "Infocar" Павло Кашчук у своєму Facebook.

Обурені люди викликали поліцію, до приїзду яких стрілки пішли до свого номеру. Правоохоронці спілкувалися з ними через прочинені двері. Тим часом свідки події дали свідчення в письмовому вигляді.

"Оскільки моєму другові здалося, що питання намагаються "залагодити" по-тихому, він підійшов до копів і небезпечних сусідів і заявив, що не дасть це питання зам'яти та писатиме заяву" , - розповідає Кашчук.

Після цього конфлікт став загострюватися, і дебошири, до яких приєдналася ще одна жінка, прямо в присутності поліції "зірвалися з ланцюга": " понеслися прямі погрози, напади тощо, в тому числі й у сторону поліцейських ".

Конфлікт у готелі Буковеля через п'яну стрілянину (фото: facebook.com/pasha.k.kashchuk)

"Як ви думаєте яка реакція поліцейських? Звинувачують мого друга, який звичайно теж на емоціях вже, в створенні конфлікту. Один зі стрільців представляється полковником у відставці Славою, продовжує погрожувати розправою. Копи вилучають пістолет і їдуть, нікого не затримавши. Радять знову дзвонити "якщо що не так"" , - пише журналіст.

Чому правоохоронці так відреагували, чоловік не розуміє, оскільки в той момент ситуація була вельми конфліктна, і після від'їзду поліції погрози тривали.

Інцидент в готелі з п'яною стріляниною і спілкування з погрозами в присутність поліцейських туристи зняли на відео.

"Ось мені цікаво, якщо одне з цих тіл в угарі зараз дістане з сумки другий пістолет і когось вб'є (це реально сусідні номери в готелі), яка відповідальність чекає поліцейських, які ретирувалися? І чи чекає взагалі? Як у таких ситуаціях діяти громадянам? Збирати речі й тікати якомога далі?" - дивується Кашчук.