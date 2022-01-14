Киянам повертають гроші за неякісну "комуналку"
У 2021 році виконавці послуг ЖКГ перерахували киянам за неякісно надані послуги 47,3 млн. грн, повідомляє УНІАН.
Зокрема, перерахунок був виконаний компаніями, що здійснюють обслуговування будинків та прибудинкових територій в частині прибирання місць загального використання та прибирання дворів, а також технічного обслуговування ліфтів.
Всього було проведено понад 2 тис.планових контрольних заходів та 618 позапланових за зверненнями громадян.
Щодо неналежним чином наданих послуг з надання централізованого опалення та гарячого водопостачання та за результатами контрольних заходів виконавцями послуг проведено перерахунки на загальну суму 1 млн 374 тис.грн.
"Однак у питанні перерахунку за послугу опалення необхідно враховувати всі технічні фактори, зокрема, стан житла і відсутність втручання в будинкову систему теплопостачання з боку мешканців. Оскільки часто комунальні та інші служби фіксують випадки збільшення опалювальної площі квартири, виносу систем опалення на балкони й т.ін. це розбалансує систему будинку і призводить до того, що в одних приміщеннях тепла недостатньо, а в інших – з надлишком", - зазначили в КМДА.