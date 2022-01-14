Киянам повертають гроші за неякісну "комуналку"

У 2021 році виконавці послуг ЖКГ перерахували киянам за неякісно надані послуги 47,3 млн. грн, повідомляє УНІАН.

Зокрема, перерахунок був виконаний компаніями, що здійснюють обслуговування будинків та прибудинкових територій в частині прибирання місць загального використання та прибирання дворів, а також технічного обслуговування ліфтів.

Всього було проведено понад 2 тис.планових контрольних заходів та 618 позапланових за зверненнями громадян.

Щодо неналежним чином наданих послуг з надання централізованого опалення та гарячого водопостачання та за результатами контрольних заходів виконавцями послуг проведено перерахунки на загальну суму 1 млн 374 тис.грн.