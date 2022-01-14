В ОПУ заявили, що Порошенко своїми інтерв'ю шкодить репутації України
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що лідер Євросолідарності Петро Порошенко використовує «тактику скандального захисту», повідомляє Новое время.
Про це він сказав у коментарі з приводу висловлювань колишнього президента щодо відкритої проти нього справи про «держзраду» та можливого затримання після повернення до України.
За словами Подоляка, заяви Порошенка, які він робить в інтерв'ю іноземним журналістам, несуть для України «репутаційну небезпеку», чим може скористатися російська пропаганда.
"Є лише дві інституційні засади для визнання будь-якої людини винною чи невинною у кримінальному порядку — це чинне законодавство та цивілізований судовий процес. Персональний статус екс-президента, можливість мобілізувати для своєї підтримки власні телеканали або дорогих лобістів, використання своїх партійців як живого щита — все це не є інституційними засадами", — зазначив радник голови ОПУ.
Подоляк стверджує, що, незважаючи на те, що щодо Порошенка не було обрано жодного запобіжного заходу, його від'їзд з країни був «втечею» та проявом неповаги до українського суспільства та його «демократичних інтересів».
"Але хіба репутація країни має якесь значення для величезного его пана Порошенка? Риторичне питання…", — резюмував Подоляк.
Наразі Порошенко перебуває у дипломатичному турне за кордоном. Він збирається повернутися до Україну 17 січня о 9:00 рейсом з Варшави.