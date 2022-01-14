Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним

Президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Новое время.

Під час спілкування з американським дипломатом, директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом Єрмак сказав, що Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.