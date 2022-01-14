Гороскоп на 15 січня 2022 року, а це тринадцята місячна доба, радить усім знакам Зодіаку бути уважнішими з інформацією, яка до них надходить. Вірогідні нові знайомства і повернення старих проблем, повідомляє УНІАН.

Сьогодні потрібно:

бути активним: можна подорожувати, займатися спортом тощо;

контролювати все, що говориш;

зміцнювати своє здоров'я;

закінчувати дрібні справи;

спілкуватися;

відпочивати.

Сьогодні не можна:

стримувати свої емоційні пориви;

обмежувати свої потреби;

сваритися;

починати нові та важливі проекти.

Місяць росте в знаку Близнюки: в цей період людину тягне більше спілкуватися – в той же час може з'явитися тривога через нібито нераціональну витрату часу. Можна сміливо займатися фінансовими питаннями.

Гороскоп на 15 січня 2022: Овен

Найкраще Овну сьогодні буде даватися розумова робота: можна сміливо будувати плани, приймати рішення і розплутувати будь-які головоломки.

Гороскоп на 15 січня 2022: Телець

На Тельця може напасти "грошовий страх": коли і вигідний проект є – і будь-якого ризику боїшся. При такому настрої краще зайнятися аудитом або складанням бюджету, а покупки та інвестиції відкласти на потім.

Гороскоп на 15 січня 2022: Близнюки

Близнюків потягне на трудові подвиги. Тут головне - не перестаратися: перевтомлюватися сьогодні небезпечно для здоров'я. Проте ділова репутація зміцниться.

Гороскоп на 15 січня 2022: Рак

Рак зуміє продемонструвати у всій красі свої аналітичні дані. Це допоможе йому в роботі і зміцнить його позиції експерта навіть у тих питаннях, де він сам себе таким не вважав.

Гороскоп на 15 січня 2022: Лев

Нічим важливим сьогодні займатися не варто - занадто великий ризик помилок і невірних рішень. Приємна рутина - ось найкраще проведення часу.

Гороскоп на 15 січня 2022: Діва

Самовпевненість і впертість здатні довести Діву до біди. Не варто бути таким скостенілим індивідуалістом - краще прислухатися до думки з боку.

Гороскоп на 15 січня 2022: Терези

Якщо ви з кимось в сварці - то саме зараз найкращий час, щоб у всьому розібратися. Навіть якщо не вдасться розставити над "i" всі крапки – проблема як мінімум зрушиться з мертвої точки.

Гороскоп на 15 січня 2022: Скорпіон

Поганий час для ділових переговорів, а особливо - презентацій своїх проектів. Сьогодні взагалі варто побільше мовчати. А найкраще буде вдаватися робота наодинці.

Гороскоп на 15 січня 2022: Стрілець

Настав час приймати важливе рішення. Тільки не забудьте перед цим ретельно зважити всі "за", "плюси", "проти", підводні камені та інші "мінуси".

Гороскоп на 15 січня 2022: Козеріг

Сьогодні Козерога буде дратувати будь-який безлад. Тому взятися за генеральне прибирання і розібрати все по поличках варто з самого ранку – тоді вечір можна буде присвятити відпочинку.

Гороскоп на 15 січня 2022: Водолій

Саме Водолію сміливість і рішучість у суботу принесуть найбільше вигоди, допоможуть домогтися успіху. Втім, скромно відсидітися в куточку у них просто не вийде.

Гороскоп на 15 січня 2022: Риби

Не варто відкладати роботу на потім: на підході важливий і прибутковий проект, зустріти який потрібно без "хвостів". І відмовтеся від жирної їжі сьогодні.