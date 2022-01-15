Xiaomi та Redmi оновилися до новітньої MIUI 13: список моделей
Наприкінці 2021 року Xiaomi анонсувала свою нову фірмову оболонку – MIUI 13. Вона дебютувала на одній сцені разом з флагманською лінійкою Xiaomi 12, повідомляє УНІАН.
Тепер же компанія почала розповсюджувати довгоочікуване оновлення серед вже випущених пристроїв. Прямо зараз це три десятки девайсів, серед яких є як і смартфони, так і планшети:
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12X;
- Xiaomi Civi;
- Xiaomi MIX 4;
- Redmi K40 Game Plus;
- Redmi Note 10 Pro;
- Xiaomi 11 Ultra;
- Xiaomi 11 Pro;
- Xiaomi 11;
- Xiaomi 11 Youth Edition;
- Xiaomi 10S;
- Redmi K40 Pro;
- Redmi K40;
- Redmi K30S Extreme Commemorative Edition;
- Redmi K30 Extreme Commemorative Edition;
- Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition;
- Xiaomi 10;
- Xiaomi 10 Pro;
- Redmi K30 Pro;
- Redmi Note11 5G;
- Redmi Note 9 4G;
- Redmi Note 9;
- Redmi 10X Pro;
- Redmi 10X;
- Xiaomi CC9 Pro;
- Xiaomi Tablet 5;
- Xiaomi Tablet 5 Pro;
- Xiaomi Tablet 5 Pro 5G.
Поки бета-версія MIUI 13 буде доступна тільки для користувачів з Китаю. Але з досвіду минулих років можна припустити, що глобальний апдейт трапиться в якнайближчий час.
У другу партію смартфонів увійдуть: Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro+, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30, Xiaomi 10 Youth Edition, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10 та інші моделі. Конкретної дати початку поширення апдейту для них компанія не назвала.
Нагадаємо, що MIUI 13, окрім косметичних поліпшень, принесла поліпшення безпеки, конфіденційності і підвищену швидкість. Загалом, свіжа версія працює приблизно на 52% ефективніше, ніж її попередник MIUI 12.5.