Облгази під кіберприцілом. У РГК Фірташа заявили про хакерську атаку

У ніч проти 14 січня хакери провели масову атаку на сайти українських держорганів. Пізніше в п’ятницю про атаку на зовнішні послуги заявили в РКГ, повідомляє Новое время.

У Регіональній газовій компанії, близькій до олігарха Дмитра Фірташа, заявили про хакерську атаку на компанію.

" Напали не лише на держоргани. На наші зовнішні послуги теж напали. Вже година йде зовнішня атака" , - написав у Facebook CEO компанії Олег Ніконоров..

Також він подякував хакерам за «визнання важливості сервісу 104.ua» та запропонував їм сходити "н***й".

Облгази, що входять до групи РГК, контролюють понад 70% розподілу газу в Україні.

Як повідомлялося, від масованої хакерської атаки на українські держресурси, що сталася вночі 14 січня, постраждали близько 70 сайтів . У Держспецзв'язку назвали це найбільшою атакою за останні чотири роки.