Регулювання цін на газ: в асоціації газових трейдерів зробили заяву

Президент Асоціації "Газові трейдери України" Андрій Мізовець заявляє, що держава має надавати пряму підтримку споживачам газу замість ручного регулювання газового ринку, повідомляє Обозреватель.

"Якщо в нас не справляються наші виробники соціально значущих продуктів із навантаженням, хоча тут теж є маніпуляції та лукавство, то, напевно, треба допомагати насамперед їм, а не рубати ту гілку, на якій тримається наша газодобувна галузь", – сказав Мізовець .

Він додав, що зараз НАК "Нафтогаз України" продає газ населенню за ціною, яка не покриває виплату ренти, через що компанія втрачає кошти, які б могли бути інвестовані у видобуток газу.

Також Мізовець наголосив, що через розмиті формулювання в постановах Кабінету Міністрів їх можна трактувати по-різному, і низка компаній, які отримуватимуть газ за пільговою ціною, зможуть зловживати цим і використовувати газ не за цільовим призначенням.

"Це рішення нам нічого не дасть, нічого крім сірого поля, в якому можна трактувати законодавство і так, і так. Це чергове популістичне рішення, яке не має нічого спільного з ринковим підходом і, на жаль, державне регулювання дедалі більше проникає на ті шматки ринку газу , Що ще залишилися" , – підсумував Мизовець.

Нагадаємо, 30 грудня Кабінет Міністрів зобов'язав приватні газовидобувні компанії продавати до 20% свого газу за пільговою ціною виробникам хлібопродуктів, молочної продукції та агрохолдингам. До переліку компаній, які мають право на пільговий газ, увійшло 7 тис. компаній.

У свою чергу Асоціації газовидобувних компаній України заявили, що такі рішення уряду призведуть до зниження видобутку газу на 1 млрд куб. м, а європейські трейдери відреагували на ініціативу уряду реекспортом газу назад до Європи.