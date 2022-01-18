Молдова ввела нові правила в'їзду

З понеділка, 17 січня, Молдова змінила правила в'їзду до країни, повідомляє УНІАН.

Зокрема, в'їжджати зможуть усі громадяни, незалежно від рівня поширення COVID-19 в їх країнах, проте на кордоні їм доведеться пред'явити один з 4 документів, що підтверджують відсутність вірусу.

До списку документів увійшли:

сертифікат (паперовий або електронний) про повний курс вакцинації проти COVID-19 (дійсний через 14 днів),

медичний висновок, що підтверджує, що за останні півроку людина перехворіла COVID-19,

тест, що підтверджує наявність антитіл (дійсний три місяці з моменту здачі),

експрес-тест або ПЛР-тест, зроблений за 48 і відповідно 72 години до в'їзду у країну.

Додатковий ПЛР-тест після прибуття до Молдови робити не потрібно.

Людям, які не подадуть потрібний документ, доведеться провести на карантині 14 днів.

"Такі особи повинні заповнити електронну епідеміологічну картку﻿, а також підписати декларацію про власну відповідальність за дотримання режиму самоізоляції протягом 14 днів у певних місцях. Для неповнолітніх до 14 років епідеміологічна картка та право на власну відповідальність заповнюється та підписується законним представником або супроводжуючими особами" , - повідомила Держдержкордонслужба України.

На 7 день карантин можна буде перервати, якщо ПЛР-тест або експрес-тест покаже негативний результат.

Від карантину звільняються: