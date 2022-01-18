Молдова ввела нові правила в'їзду
З понеділка, 17 січня, Молдова змінила правила в'їзду до країни, повідомляє УНІАН.
Зокрема, в'їжджати зможуть усі громадяни, незалежно від рівня поширення COVID-19 в їх країнах, проте на кордоні їм доведеться пред'явити один з 4 документів, що підтверджують відсутність вірусу.
До списку документів увійшли:
- сертифікат (паперовий або електронний) про повний курс вакцинації проти COVID-19 (дійсний через 14 днів),
- медичний висновок, що підтверджує, що за останні півроку людина перехворіла COVID-19,
- тест, що підтверджує наявність антитіл (дійсний три місяці з моменту здачі),
- експрес-тест або ПЛР-тест, зроблений за 48 і відповідно 72 години до в'їзду у країну.
Додатковий ПЛР-тест після прибуття до Молдови робити не потрібно.
Людям, які не подадуть потрібний документ, доведеться провести на карантині 14 днів.
"Такі особи повинні заповнити електронну епідеміологічну картку, а також підписати декларацію про власну відповідальність за дотримання режиму самоізоляції протягом 14 днів у певних місцях. Для неповнолітніх до 14 років епідеміологічна картка та право на власну відповідальність заповнюється та підписується законним представником або супроводжуючими особами", - повідомила Держдержкордонслужба України.
На 7 день карантин можна буде перервати, якщо ПЛР-тест або експрес-тест покаже негативний результат.
Від карантину звільняються:
- діти до 12 років без симптомів,
- учні до 18 років, які приїхали на навчання,
- громадяни, які приїхали на лікування,
- транзитні пасажири, які мають покинути Молдову упродовж 24 годин.