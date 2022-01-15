Baidu представила электрический грузовик DeepWay Xingtu

Тягач дебютував у фізичній формі, в статусі концепта, але салон показали лиш на ескізах. Жодних виробничих планів на вантажівку не оприлюднено, повідомляє 24 Канал.

Під час презентації DeepWay Xingtu "китайський Гугл" заявив, що "зосередитися на дослідженнях і розробці для виробництва потужних електричних вантажівок і сприяти комерціалізації технології автономного водіння L4 в галузі вантажних перевезень Китаю в найближчі роки". Нічого конкретного, але характеристики машини були названі.

Корпорація Baidu, через свою дочірню компанію DeepWay, відповідальну за автомобільний напрямок, замовила дизайн тягача студії Pininfarina. Тому будь-які асоціації з Tesla Semi слід закидати італійським художникам. Інтер’єр Xingtu також створювався у майстерні Фаріни.

DeepWay заявляє, що форма кабіни Xingtu забезпечує тягачу особливо низький коефіцієнт опору 0,35. Також вантажівка передбачає оснащення акумулятором на 450 кВт*год, з яким зможе долати 300 кілометрів на одному заряді, при повному завантаженні фури 49 тонн.При цьому повна зарядка акумулятора на найшвидшому терміналі становить годину. Передбачена і можливість заміни розрядженої батареї, процес займає близько 6 хвилин.

DeepWay також передбачає оснащення власною системою Highway Intelligence System, яка включає 11 бортових камер, один інфрачервоний детектор, радари та датчик LiDAR. Він також був розроблений, щоб запропонувати повністю автономне водіння.

Фото: DeepWay Xingtu / Baidu

Фото: DeepWay Xingtu / Baidu

Фото: DeepWay Xingtu / Baidu

Фото: DeepWay Xingtu / Baidu

Фото: DeepWay Xingtu / Baidu

Фото: DeepWay Xingtu / Baidu