Baidu представила электрический грузовик DeepWay Xingtu
Тягач дебютував у фізичній формі, в статусі концепта, але салон показали лиш на ескізах. Жодних виробничих планів на вантажівку не оприлюднено, повідомляє 24 Канал.
Під час презентації DeepWay Xingtu "китайський Гугл" заявив, що "зосередитися на дослідженнях і розробці для виробництва потужних електричних вантажівок і сприяти комерціалізації технології автономного водіння L4 в галузі вантажних перевезень Китаю в найближчі роки". Нічого конкретного, але характеристики машини були названі.
Корпорація Baidu, через свою дочірню компанію DeepWay, відповідальну за автомобільний напрямок, замовила дизайн тягача студії Pininfarina. Тому будь-які асоціації з Tesla Semi слід закидати італійським художникам. Інтер’єр Xingtu також створювався у майстерні Фаріни.
DeepWay заявляє, що форма кабіни Xingtu забезпечує тягачу особливо низький коефіцієнт опору 0,35. Також вантажівка передбачає оснащення акумулятором на 450 кВт*год, з яким зможе долати 300 кілометрів на одному заряді, при повному завантаженні фури 49 тонн.При цьому повна зарядка акумулятора на найшвидшому терміналі становить годину. Передбачена і можливість заміни розрядженої батареї, процес займає близько 6 хвилин.
DeepWay також передбачає оснащення власною системою Highway Intelligence System, яка включає 11 бортових камер, один інфрачервоний детектор, радари та датчик LiDAR. Він також був розроблений, щоб запропонувати повністю автономне водіння.