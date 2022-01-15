У США розробили розумний гаджет для захисних масок

Інженери Північно-Західного університету США розробили розумний гаджет для захисних масок. Він здатний перевіряти стан здоров’я людини та якість фільтрації, повідомляє РБК-Україна.

Розміри гаджету становлять лише чверть дюйма. Пристрій отримав назву "FaceBit". Він використовує маленький магніт для кріплення до будь-якої маски.

На що він спроможний:

вимірювати частоту дихання;

вимірювати частоту серцевих скорочень;

якість фільтрації маски.

Усю інформацію гаджет надсилає до смартфона, аби користувач міг стежити за своїм здоров’я в режимі реального часу.

Водночас програма може попередити користувача й про виникнення проблем, наприклад, прискорене серцебиття або ж протікання в масці.

Пристрій живлення здатний збирати енергію навіть з дихання людини, руху, тепла або ж сонця.