У США розробили розумний гаджет для захисних масок
Інженери Північно-Західного університету США розробили розумний гаджет для захисних масок. Він здатний перевіряти стан здоров’я людини та якість фільтрації, повідомляє РБК-Україна.
Розміри гаджету становлять лише чверть дюйма. Пристрій отримав назву "FaceBit". Він використовує маленький магніт для кріплення до будь-якої маски.
На що він спроможний:
- вимірювати частоту дихання;
- вимірювати частоту серцевих скорочень;
- якість фільтрації маски.
Усю інформацію гаджет надсилає до смартфона, аби користувач міг стежити за своїм здоров’я в режимі реального часу.
Водночас програма може попередити користувача й про виникнення проблем, наприклад, прискорене серцебиття або ж протікання в масці.
Пристрій живлення здатний збирати енергію навіть з дихання людини, руху, тепла або ж сонця.