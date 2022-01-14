Суд оштрафував організатора вечірки блогерів у Львові

Львівський суд оштрафував блогера Олександра Заліско за те, що той порушив правила карантину під час вечірки в Будинку вчених, повідомляє InfoResist.

Судове засідання пройшло 13 січня. Суддя Олег Юрків постановив призначити блогеру 17 тисяч гривень штрафу за порушення карантинних обмежень.

Зазначається, що самого блогера Заліско не було на судовому засіданні. При цьому його адвокат сказав, що блогер повністю визнає свою провину і погоджується на мінімально можливе покарання.