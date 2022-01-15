Вчені створюють найбільшу 3D-карту космосу

Поки що астрономи заповнили 10% космічного атласу, але вони планують завдати ще більше 30 млн галактик на картку протягом п'яти років, повідомляє Сьогодні.

Прилад фінансується Міністерством енергетики США та встановлений на телескопі Ніколаса Мейолла у Національній обсерваторії Кітт-Пік у штаті Арізона.

Зрештою карта покриє близько 14 тисяч квадратних градусів, приблизно третину неба. В результаті аналізу даних астрофізики зможуть досліджувати, як розширюється Всесвіт.

Прилад DESI складається з кількох апаратів, встановлених усередині 14-поверхового купола телескопа.

Кругла фокальна площина розташована вгорі та складається з 10 клиноподібних пелюсток, у кожному з яких знаходиться 500 крихітних роботів.

Це дозволяє приладу робити галактичну картографію та збирати точні дані про 5 тисяч галактик одночасно.

Найбільшу карту космосу буде створено за п'ять років, фото Pixabay

З даними, які Гай та його команда вже мають під рукою, вони можуть бачити складні структури галактик на відстані більше 10 млрд світлових років.

Це означає, що вони вловлюють світло, що випромінювалося тоді, коли Всесвіт був менший за половину нинішнього віку.