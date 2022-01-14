Дружина відомого українського футболіста загинула у ДТП

У смертельній ДТП на трасі Київ – Одеса загинула дружина відомого футболіста Олега Данченка - Вікторія Данченко.

ДТП сталося на під'їзді до Одеси. Водій Mercedes'а врізався в сріблясту KIA, після чого ще вдарив евакуатор, через що останній влетів у фуру. Але й на цій ДТП не закінчилося: після серії зіткнень Мерседес відкинуло у відбійник.

Без жертв не обійшлося – загинула дівчина у Mercedes'і. Її тіло рятувальники витягували з автомобіля за допомогою спецінструменту.