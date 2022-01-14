СБУ розслідує причетність спецслужб РФ до кібератаки на сайти держорганів

СБУ розслідує причетність спецслужб РФ до кібератаки на сайти держорганів

Служба безпеки України разом із Держспецзв'язку та кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що відбулася в ніч із 13 на 14 січня 2022 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ", - ідеться у повідомленні, розміщеному на сайті спецслужби у п'ятницю.

У СБУ зазначили, що загалом було атаковано понад 70 державних вебсайтів, десять із яких зазнали несанкціонованого втручання. Контенту сайтів при цьому не змінено, а витоку персональних даних не сталося. Після атаки роботу більшості вебресурсів було відновлено.

"Також за ініціативи СБУ було відключено низку критичних державних ресурсів, у т.ч. портал державних послуг "Дія", до локалізації технічної проблеми та для недопущення поширення атаки. Мобільний застосунок "Дія" працював і працює у штатному режимі. Разом з тим, повідомлення про експлуатацію хакерами конкретної вразливості системи керування контентом, що протягом дня з'являлося в медіа, було лише однією з версій, що опрацьовувалась", - ідеться в повідомленні.

Усі деталі події документують у межах раніше відкритого кримінального провадження СБУ.

Як повідомлялося, в Україні в ніч із 13 на 14 січня відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. Не працювали сайти Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, сайт "Дія". Про цілеспрямовану DDoS-атаку з РФ на його сайт повідомив мер Києва Віталій Кличко. Наразі роботу всіх зазначених інтернет-ресурсів відновлено.

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