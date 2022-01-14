У Польщі стався масштабний витік цінних військових даних

У п'ятницю, 14 січня, польські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомли про великий витік даних про матеріально-технічне забезпечення армії Польщі. Міністерство оборони заявляє, що дані й так можна було знайти у відкритому доступі, повідомляє Zaxid.net.

В мережу потрапили майже 1,8 млн записів з ресурсної бази польської армії. На думку експертів, витік цих даних дуже цінний для іноземних спецслужб. У мережу виклали усе про базу ресурсів польської армії: від ноутбуків, білизни і ковдр до винищувачів та ракет. Це, наприклад, закупівля ізраїльських протитанкових ракет Spike, німецьких танків Leopard або американських винищувачів F-16. Значна частина даних стосується обладнання з колишнього СРСР.

Джерело видання повідомило, що на поточний момент базу даних завантажили користувачі більш ніж з десятка країн, включаючи Росію і Китай.

«Оприлюднені військові дані становлять 1757390 записів. Щоб продемонструвати масштаби витоку, достатньо сказати, що кількість вогнепальної зброї калібру до 30 мм, її частин та інструментів становить 2800 предметів. З більш ніж 1,7 млн оприлюднених записів випливає детальний стан володіння всією польською армією, а також нестача її обладнання. З перепису можна визначити, наприклад, яка техніка не працює чи чого не вистачає польській армії», – пише видання Onet з посиланням на польських військових.

Імовірним джерелом витоку видання називає Інспекцію підтримки збройних сил у Бидгощі, яка займається закупівлями для армії.

На повідомлення ЗМІ відреагували в Міністерстві оборони Польщі. В оборонному відомстві заявили, що ця інформація й так була загальнодоступною. У мережі також розмістили публічні дані із реєстру, який веде Інспекція підтримки Збройних Сил.

«Їх можна отримати на основі відкритих та опублікованих процедур державних закупівель», – йдеться в офіційній заяві польського Міноборони.

У міністерстві наголошують, що в базі немає подробиць про кількість та інші характеристики закупленого обладнання. Її публікація не загрожує державній безпеці чи роботі збройних сил Польщі.

У відомстві також уточнили, що порушення безпеки ІТ-системи не було. Розслідування інциденту проводить військова поліція. Попередньо інцидент стався через недбалість одного зі співробітників інспекції, відповідального за закупівлі.

Проте опозиція закликала звільнити міністра оборони в правому уряді.