Железняк про справу Порошенка: "Створюють шоу"

Те, що є в підозрі п'ятому президенту України Петру Порошенку, виглядає достатньо нефахово. Про це заявив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє Україна 24.

"Чому не підписала пані Венедіктова, яка є генпрокурором, найважливішу підозру в її політичній кар'єрі? Я дам відповідь. Тому що розумна людина. І її майже всі заступники - теж, як виявилося, розумні люди. Так стався збіг - ну буває ж, правда? - що в найбільш резонансній справі генпрокурор і заступники на день пішли у відпустку.

Те, що я там побачив (у підозрі - прим. ред.) - як на мене, виглядає достатньо нефахово і дуже далеко від юридичної частини", - сказав він.

"Що, як мені здається, відбувається? Банальне намагання "замилити" очі... Будуть обговорювати це шоу, створювати картинку "пан Зеленський вмів і вміє"...

Також намагаються закрити рот опозиції... Чому? Тому що влада розуміє, що втрачає рейтинг і, на жаль, похвалитися за 3 роки чимось, крім створення шоу, вони не можуть. Ну не можуть вони вийти та сказати: "За нас зросла економіка". Вона не зросла.

Не можуть вони сказати, що подолали епоху бідності, які й обіцяли. Ні, епоху бідності, можливо, подолають для власників гральних закладів, тому що для них знизять податки. Або для окремих олігархів", - розповів Железняк.

Нагадаємо, раніше Порошенку оголосили підозру в державній зраді щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках.

Підписали клопотання про арешт Петра Порошенка в Офісі генпрокурора, щоправда, це зробила не сама генпрокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник Олексій Симоненко. Сума застави становить 1 млрд грн. Наразі Порошенко перебуває у закордонному турне, повідомляється про його повернення в Україну в січні.