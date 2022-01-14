Міністри закордонних справ Франції і Німеччини відвідають Донбас

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що найближчими днями відвідає Україну разом із німецькою колегою Анналеною Бербок, повідомляє Новое время.

Під час пресконференції з головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем Ле Дріан сказав, що вони з Бербок здійснять спільний візит до України найближчим часом.

За його словами, у понеділок, 17 січня, глава МЗС Німеччини вперше відвідає Україну та підготує спільний візит французького і німецького представників на лінію розмежування на Донбасі.

Анналена Бербок приїде в Київ на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Після переговорів у Києві вона 18 січня відвідає Москву.