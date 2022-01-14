Лише утилізація: ракети Бундесверу іржавіють та пліснявіють

Бундесвер на складах має кілька тисяч непридатних для використання ракет, які, згідно зі звітами, виділяють вибухонебезпечні речовини і іноді навіть покриваються цвіллю, повідомляє ntv.de.

У конфіденційному повідомленні Міноборони від початку листопада вказувалося, що в ракетах типу DM59, що буксируються, виявлені «нітрогліцеринові виділення». Їхнє використання заблоковане.

За деякими даними, таких ракет понад 4000. Як тільки технічні розслідування буде завершено, утилізацію розпочнуть «негайно».

На складі у Вермутсхаузені, Баден-Вюртемберг, у дерев'яних ящиках також зберігається близько 2500 ракет "Стріла". Боєприпаси « окислюватимуться / корродуватимуть з частковим утворенням цвілі, що може призвести до пошкодження складів боєприпасів, а також до «незручностей для персоналу» . Утилізація ракет "застопорилася", і навіть запити ЗМІ не могли "прискорити процес утилізації".

Крім того, згідно зі звітом, є 139 ракет типу «хибна ціль». Хоча вони «в основному схильні до тих же проблем старіння», що і ракети LAR, аномалії ще не виявлено.

Проблема відома з 2019 року

«Шпігель» вже писав про 110-міліметрові ракети LAR. Вони також виділяють вибухонебезпечну речовину нітрогліцерин. Усі склади боєприпасів, на яких виявлено порушення, закриті до подальшого повідомлення, і " будь-яке поводження з цими боєприпасами заборонено ", - цитує журнал конфіденційний звіт міністерства оборони за вересень.

Йдеться про 32 641 ракети, яким вже понад 30 років і які слід утилізувати. Проблема відома з весни 2019 року і досі не вирішена.