Лише утилізація: ракети Бундесверу іржавіють та пліснявіють
Бундесвер на складах має кілька тисяч непридатних для використання ракет, які, згідно зі звітами, виділяють вибухонебезпечні речовини і іноді навіть покриваються цвіллю, повідомляє ntv.de.
У конфіденційному повідомленні Міноборони від початку листопада вказувалося, що в ракетах типу DM59, що буксируються, виявлені «нітрогліцеринові виділення». Їхнє використання заблоковане.
За деякими даними, таких ракет понад 4000. Як тільки технічні розслідування буде завершено, утилізацію розпочнуть «негайно».
На складі у Вермутсхаузені, Баден-Вюртемберг, у дерев'яних ящиках також зберігається близько 2500 ракет "Стріла". Боєприпаси «
окислюватимуться / корродуватимуть з частковим утворенням цвілі, що може призвести до пошкодження складів боєприпасів, а також до «незручностей для персоналу». Утилізація ракет "застопорилася", і навіть запити ЗМІ не могли "прискорити процес утилізації".
Крім того, згідно зі звітом, є 139 ракет типу «хибна ціль». Хоча вони «в основному схильні до тих же проблем старіння», що і ракети LAR, аномалії ще не виявлено.
Проблема відома з 2019 року
«Шпігель» вже писав про 110-міліметрові ракети LAR. Вони також виділяють вибухонебезпечну речовину нітрогліцерин. Усі склади боєприпасів, на яких виявлено порушення, закриті до подальшого повідомлення, і "
будь-яке поводження з цими боєприпасами заборонено ", - цитує журнал конфіденційний звіт міністерства оборони за вересень.
Йдеться про 32 641 ракети, яким вже понад 30 років і які слід утилізувати. Проблема відома з весни 2019 року і досі не вирішена.
Після першої доповіді «Шпігеля» Федеральне управління з обладнання, інформаційних технологій та використання збройних сил Німеччини опублікувало заяву, в якій йшлося про те, що «через вік» ракет можуть відбуватися «нітрогліцериновмісні виділення з ракетних двигунів». Проте виключається самозаймання. До зберігання реактивних снарядів також пред'являються суворі вимоги безпеки - тому "
при дотриманні цих вимог виключено небезпеки для сусіднього населення та особового складу бундесверу".