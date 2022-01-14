МЗС Фінляндії заявило, що країна не планує вступати до НАТО
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна не планує вступати до НАТО, повідомляє Новое время.
"Фінляндія не обговорює з НАТО вступ до Альянсу, і Фінляндія не має такого проекту в майбутньому. Політика безпеки Фінляндії залишається незмінною", - заявив Хаавісто після зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу у Франції.
Коментуючи попередження міністра закордонних справ Польщі про те, що війна в Європі стала ближчою, ніж за останні 30 років, Хаавісто сказав, що розуміє тиск на Україну через можливе російське вторгнення.
"Але я сподіваюся, що ми не в такій ситуації", - сказав Хаавісто.
Інтерес Фінляндії та Швеції до членства в НАТО став предметом міжнародних дебатів цього тижня, коли офіційні особи Росії та США провели у Женеві переговори з питань безпекової політики, зазначає агентство.