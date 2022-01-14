Російський "Газпром" подав до суду на польський нафтогазовий концерн PGNIG. Компанія вимагає підвищити ціни на газ для Польщі, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

У PGNIG відзначили, що 14 січня 2022 року від представника "Газпрому" і "Газпром експорт" компанія отримала позов до арбітражного суду Стокгольма. Документ містить вимогу підвищення ціни на газ, який поставляється за Ямальським контрактом.

Як пояснили в польській компанії, "Газпром" розраховує переглянути контрактну ціну на газ заднім числом. Зазначається, що йдеться про заявки, направлені в період з 8 грудня 2017-го по 9 листопада 2020 року.