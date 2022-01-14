"Газпром" подав до суду на польський нафтогазовий концерн PGNIG

"Газпром" подав до суду на польський нафтогазовий концерн PGNIG

Російський "Газпром" подав до суду на польський нафтогазовий концерн PGNIG. Компанія вимагає підвищити ціни на газ для Польщі, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

У PGNIG відзначили, що 14 січня 2022 року від представника "Газпрому" і "Газпром експорт" компанія отримала позов до арбітражного суду Стокгольма. Документ містить вимогу підвищення ціни на газ, який поставляється за Ямальським контрактом.

Як пояснили в польській компанії, "Газпром" розраховує переглянути контрактну ціну на газ заднім числом. Зазначається, що йдеться про заявки, направлені в період з 8 грудня 2017-го по 9 листопада 2020 року.

"Вимога про збільшення ціни контракту, включена в тендерну пропозицію "Газпрому", абсолютно необґрунтована. Ми готові довести це в арбітражному суді", - прокоментував позов російської компанії президент PGNIG Павло Маєвський.

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