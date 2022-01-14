У "Нафтогазі" запевнили, що ціна газу для населення цієї зими не підніметься

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз" як національна компанія має всі можливості для забезпечення потреб населення, повідомляє УНІАН.

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Продаючи газ за ціною 7,42 грн/кубометр для населення, робимо так, що ціна на газ цієї зими не підніметься, як би цього не хотіли політики, охочі створити паніку серед населення" , - заявив він.

Він зазначив, що щодо бюджетних організацій, ситуація складна.

"Тимошенко показувала платіжку з високими тарифами - від приватної компанії. Проблема в тому, що у нас ринок газу, за цей закон голосувала фракція Юлії Володимирівни ("Батьківщина" – ред.), за законом всі купують газ на ринку. Відповідно, приватні недержавні компанії виставляють свої ціни. Ми робимо так, щоб бюджетні організації купували газ у надійних постачальників, як "Нафтогаз", щоб вони купували у надійних компаній за ціною в 2-3 рази нижче поточної спотової або місячної (13,7 грн/кубометр без ПДВ з транспортуванням, 16,8 грн/кубометр і ПДВ з транспортуванням), а не 30-40 грн за кубометр" , - розповів Вітренко.

Також він заявив, що для населення питання безперебійного опалювального сезону вирішується Кабміном і "Нафтогазом".