Кабмін хоче зобов'язати водіїв "перевзутися" за сезоном
Кабінет міністрів України пропонує зобов'язати водіїв автомобілів міняти гуму за сезоном. Порушників мають намір штрафувати, повідомляє Обозреватель.
Подробиці ініціативи уточнили на Facebook-сторінці юридичної компанії "Міллер". Також автовласників планують зобов'язати їздити із увімкненими фарами весь рік.
Так, до ПДР можуть додати такі правила:
- зимова шина повинна мати маркування на боковині M+S, MS, M&S, MS, DP і може використовуватись лише взимку;
- літня може не мати маркування на боковині;
- всесезонна шина повинна мати маркування на боковині All Seasons і може використовуватись весь рік.
Що зміниться у ПДР:
- водії повинні їздити з увімкненими денними фарами, а якщо їх немає – використовувати ближнє світло. Наразі мають бути включені ходові вогні або ближнє світло поза населеним пунктом з жовтня до травня;
- Водіям заборонять їздити літньою гумою взимку. Наразі обов'язкова заміна не прописана у правилах;
- водіїв, які не дотримуються правил заміни шин, штрафуватимуть на 340 грн.