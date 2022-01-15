Кабмін хоче зобов'язати водіїв "перевзутися" за сезоном

Кабінет міністрів України пропонує зобов'язати водіїв автомобілів міняти гуму за сезоном. Порушників мають намір штрафувати, повідомляє Обозреватель.

Подробиці ініціативи уточнили на Facebook-сторінці юридичної компанії "Міллер". Також автовласників планують зобов'язати їздити із увімкненими фарами весь рік.

Так, до ПДР можуть додати такі правила:

зимова шина повинна мати маркування на боковині M+S, MS, M&S, MS, DP і може використовуватись лише взимку;

літня може не мати маркування на боковині;

всесезонна шина повинна мати маркування на боковині All Seasons і може використовуватись весь рік.

Що зміниться у ПДР:

водії повинні їздити з увімкненими денними фарами, а якщо їх немає – використовувати ближнє світло. Наразі мають бути включені ходові вогні або ближнє світло поза населеним пунктом з жовтня до травня;

Водіям заборонять їздити літньою гумою взимку. Наразі обов'язкова заміна не прописана у правилах;

водіїв, які не дотримуються правил заміни шин, штрафуватимуть на 340 грн.