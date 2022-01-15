"Санта-Барбара": як склалися долі акторів серіалу

Остання серія знаменитої мильної опери "Санта-Барбара" вийшла 15 січня 1993 року. Телесеріал почали транслювати у 1984 році. Загалом режисери випустили на екрани 2137 епізодів, повідомляє Обозреватель.

Сюжет розгортається довкола сімей з різних верств суспільства у містечку Санта-Барбара. Кепвели представляють заможних і успішних громадян, їх конкурентами є Локріджи, менш забезпечені Перкінси, а Андраде – іспаномовні. Сайт розповідає, як склалися долі зірок серіалу "Санта-Барбара".

Марсі Вокер

Марсі Вокер зараз не знімається в кіно.

Після 5-річної популярності в ролі Іден Кепвелл, Марсі Вокер хотіла знову потрапити на великий екран. У 1991 році її взяли в серіал "Всі мої діти", за який вона була номінована на премію "Еммі". Вокер офіційно закінчила свою кар'єру в 2005 році і стала монахинею. 60-річна колишня акторка не з'являється на публіці й не дає інтерв'ю.

Лейн Девіс

Лейн Девіс досі грає в кіно.

Актор Лейн Девіс знімався в "Санта-Барбарі" 5 років у періад з 1984 по 1989 рік. Він грав роль Мейсона Кепвелла.Через щільний графік артист вирішив покинути зйомки. Лейн зробив перерву у творчості і пішов у відпустку. Спершу він мандрував, а потім відкрив свою театральну студію. Раз на кілька років 71-річний актор з'являється у кіно: у 2019 році знявся в серіалі "Надприродне", а у 2015 році в фільмі "Кривавий січень".

Джудіт МакКоннелл

Джудіт МакКоннелл знімається в кіно досі.

Актриса Джудіт МакКоннелл грала в "Санті-Барбарі" Софію Кепвелл.У свої вона 77 років виглядає неймовірно і досі знімається в кіно. Її кар'єра триває більше 50 років, в останнє зірка з'являлася на екрані у 2019 році у стрічці "Мені дуже шкода".

Робін Райт

Робін Райт починала свою кар'єру у "Санті Барбарі".

Акторка Робін Райт починала свою кар'єру в кіно з мильної опери "Санта-Барбара". В ролі Келлі Кепвелл вона грала всього 4 роки, потім віддала перевагу іншим проектам. Райт прославилася у психологічній драмі "Форрест Гамп" й телесеріалі "Картковий будинок". Зараз 55-річна зірка рідше знімається, часто подорожує Європою. Робін була тричі одружена і виховала двох дітей.

Ненсі Лі Гран

Ненсі Лі Гран грала у "Санті Барбарі" до самого фіналу.

Акторка Ненсі Лі Гран грала у "Санті-Барбарі" до самого фіналу й отримала премію "Еммі" за роль Джулії Вейнрайт Кепвелл. У 2007 році у неї виявили рак легені, однак Ненсі змогла побороти хворобу. 65-річна зірка продовжує зніматися в кіно, займається благодійністю та допомагає дітям із раковим захворюванням.

Ей Мартінес

Ей Мартінес зіграв у багатьох відомих фільмах.

Серіал "Санта-Барбара" приніс актору Ею Мартінесу світову славу і премію "Еммі" в 1990 році. Завдяки ролі відважного поліцейського Круза Кастільо його називали секс-символом мильної опери. На рахунку зірки кіно понад сто ролей. Зараз йому 73 роки, він обружився і має трьох дітей.

Робін Меттсон

Робін Меттсон закінчила кінокар'єру.

Акторка Робін Меттсон зіграла роль головної лиходійки Джини Кепвелл в серіалі "Санта-Барбара". Після ролі в мильній опері вона знімалася в кількох фільмах і серіалах, однак після 2012 року не з'являлася на екранах. Меттсон працювала на телебаченні, де вела кулінарне шоу. Зараз 65-річна артистка є домогосподаркоюта займається садівництвом.