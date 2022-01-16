Замість кави: нутріціолог назвала природний енергетик

Зимова погода, сірість, вітер, морози, відсутність сонця можуть викликати апатію навіть у найжиттєрадісніших з нас. Тому нутриціологи радять в такі періоди особливо ретельно стежити за своїм раціоном – додавати в нього продукти, багаті вітамінами і мінералами, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

А ще, замість того, щоб налягати на каву в спробах "зарядитися", вони радять звернути увагу на всім доступні натуральні енергетики.

Одним з таких, розповіла у своєму блозі про здорове харчування нутриціолог Вероніка Хуснутдінова, є вітграс.

Чим корисний цей напій

Вітграс, сік паростків пшениці, містить величезну кількість вітамінів: А, Е, С, К, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В8 у великих кількостях, більших, ніж в будь-якому іншому продукті. Одна порція такого соку замінює 2 кг овочів і фруктів!

Сік паростків пшениці є хорошим джерелом макро- і мікроелементів. Зі ста двох відомих корисних мінералів вітграс містить дев'яносто два з них.

Основні: кальцій, магній, калій, Фосфор, залізо, натрій, мідь, цинк, марганець, селен, тіамін, ніацин, рибофлавін, фолієва кислота.

У соку паростків пшениці міститься 17 амінокислот: лізин, ізолейцин, триптофан, фенілаланін, а-аміно-b-оксимасляна кислота, валін, метіонін, аланін, аргінін, аспарагінова кислота, глутамінова кислота, амінооцтова кислота, гістидин, пролін, серин і тирозин.

Сік містить 70 % хлорофілу, це дуже потужний природний енергетик.

Вітграс (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Хлорофіл вважається кров'ю рослин, але він корисний і для крові людини. Хлорофіл якісно покращує стан еритроцитів. Якісніші еритроцити можуть істотно впливати на загальне самопочуття.

Зростання рівня гемоглобіну збільшує циркуляцію кисню, що підвищує заряд сил і покращує роботу клітин всього організму.

Особливості вживання вітграсу

Не застосовуйте залізний посуд для прийому, в соку багато амінокислот, що призводить до окислення продукту (навіть з нержавіючої сталі). Вибирайте тільки якісний сік паростків пшениці в замороженому вигляді. Перед застосуванням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог розповіла, як пити вітграс, щоб салони краси були не потрібні.