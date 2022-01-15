90 тисяч українців вакцинували від COVID-19 за добу

За добу 14 січня в Україні 90 817 людей вакциновано проти COVID-19, повідомляє Ділова столиця.

Відповідні дані оприлюднили в МОЗ.

Зокрема:

першу дозу отримали 30 498 людей,

другу дозу – 43 127 людей,

додаткову дозу отримала 659 людей,

бустерну дозу – 16 533 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них:

отримали першу дозу – 14 971 998 людей,

отримали дві дози – 14 240 830 людей,

отримали додаткову дозу – 8 639 людей,

бустерну дозу – 87 196 людей.

Загалом проведено 29 309 322 щеплення.