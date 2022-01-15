За добу 90 тисяч українців вакцинували від COVID-19
За добу 14 січня в Україні 90 817 людей вакциновано проти COVID-19, повідомляє Ділова столиця.
Відповідні дані оприлюднили в МОЗ.
Зокрема:
- першу дозу отримали 30 498 людей,
- другу дозу – 43 127 людей,
- додаткову дозу отримала 659 людей,
- бустерну дозу – 16 533 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них:
- отримали першу дозу – 14 971 998 людей,
- отримали дві дози – 14 240 830 людей,
- отримали додаткову дозу – 8 639 людей,
- бустерну дозу – 87 196 людей.
Загалом проведено 29 309 322 щеплення.