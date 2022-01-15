США і НАТО готові до нових переговорів з Росією

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили подальші кроки після проведення Ради Росія-НАТО 12 січня, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу за результатами розмови.

"Сполучені Штати і НАТО готові знову зустрітися з Росією і віддані продовженню дипломатії та взаємного діалогу" , - йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО заявили про єдність у питанні відданості дипломатичному шляху вирішення конфлікту і закликали Росію вжити негайних дій для деескалації агресії проти України.