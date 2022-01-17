Оля Полякова записує хіт в Іспанії

Після новорічного сезону Оля Полякова зникла зі сцени і соцмереж. Відновивши сили вона полетіла в Іспанію. Однак не на відпочинок, а на запис першої англомовної пісні, повідомляє 24 Канал.

Вони прилетіли в місто Малага, що розкинулось на узбережжі моря. Саме там зимує шведський сонграйтер Андерс Хансон, який написав Олі Поляковій її першу англомовну пісню. Трек вона записує на студії композитора.

"Хіту бути! Думаю, що вийде дуже круто! Чудова мелодія, текст, характер, все як нам потрібно! Все про Олю," , – ділиться Михайло Ясинський.

Оля Полякова з продюсером і композитором / Фото з фейсбуку Михайла Ясинського

Ба більше, продюсер навіть опублікував відео з фрагментом запису пісні. Щоправда, він лише розсмішив мережу, адже в ньому Оля Полякова іронізує над своєю вимовою.