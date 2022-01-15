Зірка "Кріпосної" хотіла покінчити життя самогубством

Українська акторка Анна Сагайдачна, яка зіграла Наталю Дорошенко в серіалі "Кріпосна", зізналася, що хотіла накласти на себе руки. До відчуття безвиході її довів невдалий роман з чоловіком, який був на 17 років старшим за зірку, повідомляє Обозреватель.

Про свої суїцидальні думки знаменитість розповіла на шоу "Мій Секрет" з Машою Єфросініною. Зі слів Сагайдачної, її травмуючі стосунки почалися в 18-річному віці і тривали 3 роки.

Анна Сагайдачна зізналась, що хотіла накласти на себе руки. Джерело: Instagram @annasagaidachnaya

32-річна акторка пригадала, що її роман з розведеним чоловіком з дітьми був щасливий лише протягом перших 12 місяців, а потім студентка зіштовхнулася з алкоголізмом свого обранця.

Їй доводилося дуже часто шукати коханого по пабам та різним закладам по ночах. В один з таких моментів артистка зупинилася на мосту Патона і почала обдумувати самогубство.

"Це був міст Патона. Це був саме той період у пошуках мого хлопця, де він там, у яких барах пиячить. Думала я не про хороше на цьому мосту. Коли я почала розуміти, що цим стосункам кінець. Це був період безвиході" , – зізналася вона.

Анна Хотіла стрибнути з моста Патона. Джерело: Instagram @annasagaidachnaya

Від фатальної помилки Сагайдачну вратувало виховання віруючої матері, яке дало акторці розуміння цінності життя.

Знаменитість додала, що зараз її колишній обранець зав'язав з алкоголем і створив ще один щасливий шлюб. Акторка не шкодує про стосунки з ним, а вважає це потрібним досвідом.

Коротко про зірку:

Анна Сагайдачна – 32-річна українська теле- та кіноакторка. Народилася в Краснодарі Харківської області. Закінчила Київський університет культури та мистецтв. Після навчання знімалася в рекламі й працювала аніматором. Одружена з Євгеном Третяком. Пара виховує сина.