Прогноз курсу валют на тиждень

Першого повноцінного робочого тижня 2022 року різке падіння національної валюти змусило Національний банк практично щодня проводити інтервенції з продажу доларів на міжбанківському валютному ринку. Але попри це до кінця тижня долар подолав психологічний рівень 28 гривень.

Торги на міжбанку після чергових «довгих вихідних» відкрилися у понеділок 10 січня на позначці 27,44/27,53 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»).

Одразу кілька факторів спрацювали цього тижня проти гривні. По-перше, почали конвертувати святковий виторг великі ритейлерські мережі. По-друге, налякані загостренням політичної напруженості та заявами Росії, нерезиденти кинулися розпродувати облігації внутрішньої держпозики та на отриману гривню купувати валюту, особливо не замислюючись над ціною. По-третє, почувши легкий заробіток, активізувалися банки-спекулянти та почали нарощувати свою валютну позицію. По-четверте, зріс попит на готівкову валюту з боку населення, і для забезпечення кас своїх відділень банки почали купувати безготівковий долар (під наступний переказ у готівку). Водночас продавці валюти, бачачи, як щодня зростають котирування, зайняли вичікувальну позицію і продавали рівно стільки, скільки потрібно було гривні на найближчі 1-2 дні.

Істотний перекіс між пропозицією та попитом довелося закривати Національному банку. З вівторка 11 січня по п'ятницю 14 січня регулятор продав 330,7 млн доларів – і все одно не зміг не те, що зупинити, а навіть загальмувати падіння гривні. Закрили тиждень на позначці 27,99/28,02 гривень – на 51 копійку на купівлі та на 52 копійки на продажу вище, ніж тижнем раніше.

Слідом за безготівковим кинув угору і готівковий курс долара. Щоденні негативні новини у ЗМІ про агресивні настрої Росії та невдалі переговори Росія-США, Росія-НАТО підштовхнули багатьох українців, а також дрібний та середній бізнес до бажання перевести гривневі заощадження у тверду готівкову валюту, яка теж стала зростати в ціні щодня. Вранці понеділка 10 січня в гуртових обмінниках Києва долар продавали по 27,56-27,57 гривень. До вечора четверга 13 січня готівковий «американець» у столиці подорожчав до 27,99-28,00 гривень, а за добу його ціна зросла до 28,15 гривень. Таким чином, за тиждень готівковий долар зріс у ціні на 59 копійок.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX у понеділок 10 січня опустився з 1,1360 до 1,1285 долара, але вже з вівторка почав зростати і в п'ятницю досяг позначки 1,1481 долара на тлі загального послаблення американського долара. До кінця тижня долар дещо відвоював загублені позиції. Закрили тиждень на рівні 1,1417 – на 55 пунктів вище, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро на тижні, що минає, зростав під впливом відразу двох факторів: зростання євро на FOREX і падіння гривні в Україні. Вранці понеділка 10 січня євро у столиці продавали по 31,10-31,13 гривні, а ввечері п'ятниці 14 січня – по 32,15-32,18 гривні. За тиждень євро подорожчав на одну гривню та 5 копійок.

Різка риторика керівників МЗС Росії під час переговорів Росія-НАТО, що відбулися минулого тижня, викликала чергову хвилю падіння російського рубля, що ледь оговтався після подій у Казахстані тижнем раніше. Всього за два дні (13 та 14 січня) рубль впав з 74,40 до 77 рублів за долар. Не допомогло рублю навіть зростання світових цін на нафту (популярна марка Brent за останні десять днів подорожчала майже на 10 доларів за барель, що становить 11,7%). Закрили тиждень на позначці 76,23 рубля за долар (на 46 копійок гірше, ніж тижнем раніше). Готівковий рубль у столиці протягом тижня подорожчав на 7 копійок – з 3,63-3,65 до 3,70-3,72 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Фактори, що викликали ослаблення гривні на тижні, що минає, частково збережуться і на наступному. У разі, якщо вже в понеділок Національний банк не вживе жорстких заходів з метою повернути долар нижче за рівень 28 гривень, його зростання продовжиться у напрямку 28,50-28,60 гривень. Національному банку доведеться ухвалювати якесь рішення: на 20 січня заплановано чергове засідання Правління НБУ з питань монетарної політики; вирішуватиметься питання подальшого підвищення облікової ставки. Різке падіння гривні вимагатиме не менш різкого підвищення ставки, чому всіляко чинить опір нинішнє керівництво головного банку країни. Волатильність торгів на міжбанківському валютному ринку наступного тижня збережеться на високому рівні; очікуються різкі коливання ціни та на готівковому валютному ринку. Діапазон для готівкового долара наступного тижня – 27,90-28,50 гривень. У разі негативного розвитку подій не можна виключати зростання і вище за зазначений орієнтир.

Курс євро в Україні орієнтуватиметься на світовий валютний ринок FOREX та зміни курсу долара до гривні. Діапазон коливань наступного тижня зрушимо вгору: 1,1320-1,1600 долара за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 31,80 до 32,60 гривень за один євро.

Наступний тиждень буде складним для російського рубля. Звичайно, зростання цін на нафту у світі та природний газ у Європі надає підтримку російській валюті. Але геополітичні чинники, загроза запровадження нових санкцій відлякують іноземних інвесторів; вони починають скорочувати свої вкладення в ОФЗ (облігації федеральної позики, аналог українських ОВДП) і виходити у валюту, що тисне на карбованець. Тому висока волатильність пари долар/рубль збережеться і наступного тижня. Рубль здійснюватиме різкі рухи в коридорі 74,5-77,5 рублів за долар. В Україні готівковий рубль продаватимуть у межах діапазону 3,60-3,80 гривень за 10 російських рублів, при цьому у Києві рубль утримається в межах 3,65-3,77 гривень за 10 російських рублів.