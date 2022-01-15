Рак грудей помолодшав: статистика за останні 20 років

З 1999 по 2018 рік захворюваність на рак грудей знизилася. Але вона значно зросла серед жінок у віці від 20 до 39 років, повідомляє 24 Канал.

Експерти з CDC вивчили тенденції захворюваності на рак молочної залози серед жінок у віці від 20 років, враховуючи расу та етнічну приналежність. Для цього використовували дані статистики раку США за 1999 –2018 роки.

Позитивні моменти аналізу:

Дослідники спостерігали загальне середнє зниження рівня захворюваності на рак молочної залози серед жінок на 0,3% на щорічно, при цьому зниження на 2,1% на рік з 1999 по 2004 рік та збільшення на 0,3% відсотка на рік у період з 2004 по 2018 рік.

Серед білих неіспаномовних жінок, усіх жінок у віці від 50 – 64 років та від 75 років спостерігалося зниження захворюваності.

Але є одне але: захворюваність почала зростати в інших групах

Дослідники виявили, що захворюваність на рак молочної залози збільшилася у жінок від 20 до 39 років. Якщо враховувати расу та етнічну приналежність, від раку молочної залози стали частіше страждати неіспаномовні жінки з азійських та тихоокеанських островів.

"У цьому звіті тенденції захворюваності на рак молочної залози різняться залежно від демографічних характеристик, що дозволяє припустити, що програми профілактики та боротьби з раком молочної залози мають бути адаптовані до рівня захворюваності на рівні штату або округу і допомагають запобігти нерівності у стані здоров'я," , – пишуть автори роботи.

Результати аналізу свідчать, що жінкам у віці від 20 до 49 років варто частіше проходити обстеження та обговорити зі своїм лікарем ризики раку грудей.