У Росії назвали умову для збільшення постачання газу до Європи

Російські ресурси газу величезні, у зв'язку з цим можуть бути збільшені постачання палива до Європи, проте для їхньої розробки потрібні час та інвестиції. Про це заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє Лента.Ру.

"Ми завжди виступали за те, щоб довгострокові контракти насамперед були тією системою енергобезпеки споживачів, які використовують такі енергоносії" , – прокоментував він.

Також Новак наголосив, що минулого року Росія виконала усі свої довгострокові контракти.

"Ми значно більше поставили до Німеччини, Туреччини, інших країн, які обирали свої обсяги" , - додав він.

Про необхідність довгострокових контрактів Новак говорив ще наприкінці грудня.

"Коли імпорт у Європі становить близько 250-300 мільярдів кубометрів газу, то необхідно розуміти, звідки він буде, і розраховувати, на мою думку, насамперед на довгостроковий контракт" , - зазначав Новак.

За його прогнозами, ціна на газ у Європі залишиться високою у 2022 році.