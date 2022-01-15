Ф'юрі дав прогноз на реванш між Усіком та Джошуа

Непереможний чемпіон світу за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі висловився про реванш між його співвітчизником Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком, повідомляє УНІАН.

"У Джошуа не вистачить сміливості, щоб знову битися проти Усика. Усик як і належить розіб'є Джошуа наступного разу. Забудьте про перемогу за очками, Усик його нокаутує" , - сказав Ф'юрі.

Також Тайсон відповів Дереку Чісорі, котрий припустив, що Джошуа зможе побити Ф'юрі.

"Дерек Чісора, я бачив, як ти сказав, що Джошуа повинен негайно напасти на мене та підірвати. Такого не станеться ніколи за мільйон років. Якщо найбільший панчер в історії не переміг мене (мова про Вайлдера - прим.ред.), якщо Володимир Кличко не зміг цього зробити, то й старий бодібілдер не зможе мене перемогти, друже мій" , - зауважив Ф'юрі.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш