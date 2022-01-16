У ВООЗ припустили, коли коронавірус стане ендемічним, як грип

З часом пандемія COVID-19 перейде до фази ендемії. Тобто коронавірус залишиться з нами назавжди, але люди пристосуються до нього, як і до інших інфекційних захворювань, повідомляє 24 Канал.

Коли пандемія перейде до фази ендемії передбачити неможливо. Як зауважила членкиня Виконавчої ради Європейського регіонального бюро ВООЗ та директорка програм охорони здоров’я Ніно Бердзулі, ендемічна фаза можлива, але вимагає колективного імунітету.

Для того, аби коронавірус став ендемічним, необхідно імунізувати 80 – 85% населення кожної країни. Лише в такому випадку існує можливість переходу в ендемічну фазу.

"Це буде можливо. У нас є обережний оптимізм, коли рівень вакцинації підвищиться, тоді потенційно існує можливість переходу пандемії в ендемічну фазу. Це вимагає вакцинного захисту та природного імунітету. Мінімум 80 – 85% населення країни має бути вакциновано, тому ми не можемо досягти цієї мети. Нам потрібно виявити солідарність з вакцинами," , – заявила Бердзулі.

Представниця ВООЗ додала, що сьогодні у світі є країни, де рівень вакцинації охоплює лише 1% від усього населення. Водночас є й інші країни, які вже запровадили бустерне щеплення (навіть по другому колу).