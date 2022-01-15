Російський футболіст може перейти до "Дженоа" Шевченка

Італійський "Дженоа" домовився з Олексієм Міранчуком про трансфер. 26-річний російський нападник незадоволений своїм становищем у "Аталанті" й хоче змінити клуб, повідомляє УНІАН.

Про це пише сайт видатного журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Найближчими днями керманич "Дженоа" Андрій Шевченко скоріш за все отримає підсилення у вигляді Міранчука.

Єдиною перепоною на шляху до трансферу може стати тренер "Аталанти" Джан-П'єро Гасперіні. Він має оцінити кадровий ресурс бергамасків з огляду на травми та вирішити, чи він відпустить Міранчука.

Transfermarkt оцінює Олексія в 11 мільйонів євро.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка