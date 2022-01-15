РФ перекидає Іскандери з Далекого Сходу до західних регіонів — CIT

На тлі стягування РФ військ до кордонів з Україною розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила про перекидання ракетних установок Іскандер з Далекого Сходу на захід Росії, повідомляє Новое время.

Група заявила, що у вівторок, 11 січня, у Twitter опублікували відео з TikTok, зняте на Далекому Сході. На ньому впізнали оперативно-тактичний ракетний комплекс 9К720 Іскандер-М. Попри те, що характерні восьмивісні пускові установки 9П78-1 та/або транспортно-зарядні машини (ТЗМ) 9Т250-1 укриті брезентом, їх можна впізнати за контурами.

Такі ж, лише менш акуратно накриті машини видно на іншому відео, яке було знято у Свердловській області та опубліковане у четвер, 13 січня. На ньому зображені кунги на тривісних шасі КАМАЗ - ймовірно, інші машини комплексу Іскандер-М (9Т248, 9С552, 9С920-1 або 9У91). Крім того, на відео присутні автопоїзди з сідельними тягачами КамАЗ-44108 та бортовими напівпричепами.

Група заявила, що на ще одному відео не помітила самих пускових установок і/або ТЗМ, зате побачили ті самі тривісні кунги та автопоїзди. Цього разу останні виявилися навантажені контейнерами з, очевидно, ракетами комплексу Іскандер.

CIT заявила, що згідно з непрямою інформацією з відкритих баз даних, ці склади виїхали зі станції Дивізіонна в Улан-Уде та зі станції Біробіджан-2, неподалік яких дислокуються 103-а та 107-а ракетні бригади відповідно.

За їхніми даними, ці з'єднання, що мають на озброєнні Іскандери, входять до складу 36-ї та 35-ї загальновійськових армій.

Росія з кінця жовтня стягує війська до українських кордонів. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, на початок грудня чисельність російських військ біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях склала понад 94 тис. солдатів та офіцерів.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року.

Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи. За словами американського президента Джо Байдена, Білий дім готує комплекс заходів, щоб не допустити вторгнення Росії до України. Глава Білого дому охарактеризував їх як "найбільш всеосяжний комплекс ініціатив, щоб Путіну було дуже важко зробити те, що, як побоюються люди, він може зробити".