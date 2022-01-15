При сходженні на Говерлу загинув турист, ще двох намагаються врятувати

При сходженні на Говерлу загинув турист, ще двох намагаються врятувати

Сьогодні, 15 січня, при сходженні на Говерлу загинув турист. Ще двоє отримали травми, їх намагаються врятувати, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що об 11:15 при сходженні на Говерлу загинула одна особа і двоє отримали травми різних ступенів тяжкості.

"Станом на 13:30 туриста з травмою ноги рятувальники спускають з гори, в той же час рятувальники направляються ще до однієї травмованої особи. До загиблого слідують працівники Національної поліції для проведення слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

До рятувальних робіт залучили мобільно-оперативну групу Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, загони поста Заросляк, селищ Ворохта та Верховина, а також міст Яремче та Івано-Франківськ.

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