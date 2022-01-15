Екс-неАнгел Вікторія в бікіні натякнула на швидке весілля

Екс-учасниця гурту НеАнгели, сольна співачка Вікторія Смеюха в минулому році наробила галасу в мережі одкровеннями про складні стосунки з колегою по дуету Славою Камінською, повідомляє РБК-Україна.

Схоже, після непростого періоду в житті Віки все налагодилося - вона відпочиває на Мальдівах, постить гарячі фото в Instagram і інтригує заявами про кардинальні зміни в житті.

Спекотний кадр Віка супроводила інтригуючим текстом, в котрому можна розгледіти натяк на швидке заміжжя співачки.

Вікторія поділилася гарячим фото (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я щаслива і задихаюся від кохання! Хочеться кричати на весь світ від емоцій, що переповнюють мене...... як я можу сказати ні, звичайно" , - залишила емоційний текст артистка.

"Моє січневе літо на Мальдівах, після пристрастей по-італійськи - це небесний дар чи проведіння?! Нарешті ти знайшов мене, хоча ми завжди були так близько і у всіх на виду. Мені б мовчати, але тепер я нічого не боюся, тому що разом ми сила, і якби я не говорила, що хотіла, то..." – ще більше заінтригувала своїх підписників Віка, натякнувши, що її обранець весь час був зовсім поруч .

Обранця Віка так і не показала, зате сфотографувала їх романтичний сніданок на двох на березі океану.

Скріншот (instagram.com/vikanablack)

Також вона опублікувала гарячий пляжний кадр в синьому бондо. Віка релаксує на шезлонгу - на її обличчі немає грама косметики, а волосся мокре після купання.