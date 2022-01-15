США підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії до України – Нуланд

Сполучені Штати Америки підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії до України. Але поки не збираються їх розкривати, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю Financial Times.

За її словами, США готові ввести нові санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.

"Я не збираюся розкривати 18 різних сценаріїв... Я просто скажу, що наші переговори, які ми ведемо з нашими союзниками, спрямовані на те, щоб заподіяти дуже гострий біль і дуже швидко, якщо Росія зробить цей крок у будь-якій формі" , - зазначила Нуланд.

Вона підкреслила, що двері для дипломатичного пошуку виходу із ситуації відкриті, і на сьогодні Вашингтон працює над письмовими відповідями на російські вимоги про "гарантії безпеки".