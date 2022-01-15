Порошенко підтвердив своє повернення в Україну

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що у понеділок, 17 січня, повертається в Україну, повідомляє УНІАН.

Про це він сказав у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Пане Зеленський, у мене для вас погана новина. 17 січня о 9:10 рейсом з Варшави я повертаюся в Україну. Звичайно, не для того, щоб захищатися від вас, ви того не варті. А для того, щоб захищати Україну від російської агресії… захищати від некомпетентної і неукраїнської влади, влади нероб і корупціонерів" , - заявив він.

Довідка: 17 грудня 2021 року у Державному бюро розслідувань заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Того ж дня стало відомо, що Порошенко поїхав за кордон.

20 грудня, у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

За даними слідства, в цілому було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.