Subaru показала п'ять яскравих спортивних концепт-карів

На автосалоні у Токіо, що відкрився 14 січня, компанія Subaru представила плеяду яскравих концепт-карів, розроблених спортивним підрозділом Subaru Tecnica International, повідомляє РБК-Україна.

Серед показаних в Токіо концептів Subaru справжньою зіркою став електричний суперкар Subaru STI E-RA. Це справжній гоночний болід і одночасно-дослідницький проект з автоспорту з метою отримання досвіду і тестування технологій, які будуть розгорнуті в майбутніх вуглецево-нейтральних галузях автоперегонів.

Subaru STI E-RA

Subaru STI E-RA показує напрямок розвитку майбутніх високопродуктивних моделей бренду. Його чотири електромотори (по одному на кожне колесо) розвивають фантастичні 1088 кінські сили, а живляться від літій-іонної батареї ємністю 60 кВт ∙ ч.у наступному році ми побачимо STI E-RA на Нюрбургринзі: стоїть мета подолати легендарну гоночну трасу менш ніж через 6 хвилин 40 секунд.

Subaru Solterra STI

Концепт-кар Solterra STI створений на основі першого серійного електромобіля Subaru, в порівнянні з яким можна побачити додатковий спойлер на даху, вишнево-червоний декор та інші спеціальні деталі екстер'єру. Технічних відмінностей від серійної моделі немає.

WRX S4 ST

Крім того, на автосалоні пройшов дебют двох концептуальних версій спортивного седана WRX S4 STI нового покоління та універсала Levorg STI. Такі автомобілі отримали додаткові доопрацювання від підрозділу Subaru Tecnica International - зокрема, виготовлені з карбону аеродинамічні елементи, спортивні вихлопні системи.

Subaru Levorg STI

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