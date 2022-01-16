"Інтер" хоче переманити до себе зірку "Ювентуса"
В Серії А наступного літа може трапитися гучний трансфер. Чинний чемпіон Італії "Інтер" проявляє інтерес до півзахисника "Ювентуса" Пауло Дібали, повідомляє УНІАН.
Контракт 28-річного аргентинця з туринцями завершується влітку 2022 року, а тому на правах вільного агента він зможе приєднатися до "Інтера".
Генеральний директор міланців Беппе Маротта вже контактував з агентом Дібали й обговорював ймовірний трансфер. Пауло не проти змінити клуб, навіть враховуючи той факт, що "Інтер" і "Ювентус" є заклятими суперниками.
"Інтер" запропонує аргентинцю 5-річний контракт з зарплатнею у розмірі 7,5 мільйонів євро за сезон. Портал Тransfermarkt оцінює Дібалу в 50 мільйонів євро.
Пауло Дібала: кар'єра в "Ювентусі"
- Пауло Дібала виступає за "Ювентус" з 2015 року після трансферу з "Палермо".
- Він провів за туринців 258 матчів, в яких забив 104 голи.
- З "Ювентусом" Дібала п'ять разів виграв чемпіонат Італії, по три рази - Кубок і Суперкубок країни. У 2020 році він був визнаний найціннішим гравцем сезону в Серії А.
- У цьому сезоні аргентинець провів за "Ювентус" 15 матчів у всіх турнірах, забив шість голів та віддав три гольові передачі.