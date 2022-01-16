"Інтер" хоче переманити до себе зірку "Ювентуса"

В Серії А наступного літа може трапитися гучний трансфер. Чинний чемпіон Італії "Інтер" проявляє інтерес до півзахисника "Ювентуса" Пауло Дібали, повідомляє УНІАН.

Контракт 28-річного аргентинця з туринцями завершується влітку 2022 року, а тому на правах вільного агента він зможе приєднатися до "Інтера".

Генеральний директор міланців Беппе Маротта вже контактував з агентом Дібали й обговорював ймовірний трансфер. Пауло не проти змінити клуб, навіть враховуючи той факт, що "Інтер" і "Ювентус" є заклятими суперниками.

"Інтер" запропонує аргентинцю 5-річний контракт з зарплатнею у розмірі 7,5 мільйонів євро за сезон. Портал Тransfermarkt оцінює Дібалу в 50 мільйонів євро.

Пауло Дібала: кар'єра в "Ювентусі"